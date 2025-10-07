Un automóvil con pedido de secuestro fue localizado esta mañana en barrio Roque Sáenz Peña, en el sector sur de San Francisco.

Según informó el Comando de Acción Preventiva, el hecho ocurrió alrededor de las 9:55 cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje observó un Peugeot 308 gris estacionado en la esquina de las calles Panamá y Gerónimo del Barco. El vehículo tenía colocada la llave de encendido.

Tras verificar los datos, se constató que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente, emitido por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

Se dio aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que acudió al lugar. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.