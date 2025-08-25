Secuestraron un auto, celulares y ropa en distintos allanamientos
Los procedimientos fueron en barrio Jardín y la ciudad de Las Varillas. La investigación se originó a partir de que pagaron con cheques falsos cinco teléfonos iPhone.
El pasado 13 de agosto un joven de 24 años manifestó haber sido víctima de una estafa con cheques falsos por una suma superior a los diez millones de pesos, tras vender cinco teléfonos iPhone.
En el marco de esa investigación se llevaron a cabo allanamientos en Las Varillas y barrio Jardín de San Francisco donde se notificó a un joven de 26 años y una joven de 28 años.
El trabajo fue realizado por efectivos de la División Investigaciones y arrojaron resultado positivo. En la vivienda de Las Varillas, se secuestraron un automóvil Fiat, un teléfono celular y varias prendas de vestir. Asimismo, en el domicilio de San Francisco, se incautaron vestimentas y un teléfono celular.
Interviene en la causa la fiscalía de 2° turno.