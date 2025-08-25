El pasado 13 de agosto un joven de 24 años manifestó haber sido víctima de una estafa con cheques falsos por una suma superior a los diez millones de pesos, tras vender cinco teléfonos iPhone.

En el marco de esa investigación se llevaron a cabo allanamientos en Las Varillas y barrio Jardín de San Francisco donde se notificó a un joven de 26 años y una joven de 28 años.

El trabajo fue realizado por efectivos de la División Investigaciones y arrojaron resultado positivo. En la vivienda de Las Varillas, se secuestraron un automóvil Fiat, un teléfono celular y varias prendas de vestir. Asimismo, en el domicilio de San Francisco, se incautaron vestimentas y un teléfono celular.

Interviene en la causa la fiscalía de 2° turno.