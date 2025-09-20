De acuerdo a lo informado por la FPA, el operativo se realizó en el marco de una investigación que duró menos de un mes. En el lugar, con colaboración de veedores de la Escuela de Farmacéuticos, se incautaron 947 unidades de distintos psicotrópicos, algunos ya vencidos, junto con otros elementos de interés.

La investigación determinó que los medicamentos se expendían sin prescripción médica, incluso a menores de edad.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Cosquín dispuso la remisión de todas las pruebas secuestradas a sede judicial.