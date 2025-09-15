Un hombre mayor de edad fue detenido en la localidad de Sacanta, durante un patrullaje de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, al encontrarse en su poder varias dosis de marihuana. El procedimiento tuvo lugar en calle Pública s/n, según informó la FPA.

En la ciudad de San Francisco, siempre según la información policial, se realizaron controles vehiculares en la Autovía 19, en el límite con Santa Fe, y sobre la Ruta 158. En esta última, una pareja mayor de edad fue interceptada y se le incautaron varias dosis de marihuana.

En Marcos Juárez, los efectivos concretaron dos procedimientos sobre calle Juan B. Justo. En el primero, dos hombres de 19 y 26 años fueron controlados y se les secuestraron dosis de marihuana y un vehículo. En el segundo, un joven de 15 años fue interceptado cuando circulaba en motocicleta y se le retuvo el rodado por infracción a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560.

Además, la fuerza realizó patrullajes antinarcóticos en Villa Carlos Paz, Serrezuela, Morteros, Freyre, Porteña, Villa María, Sampacho, Las Vertientes, Tuclame, Coronel Moldes, Villa de Soto, Ballesteros, Morrison, San Marcos Sud, Jesús María y Río Cuarto.

Las fiscalías intervinientes dispusieron el labrado de las actas correspondientes, la identificación de las personas controladas y la remisión de los elementos incautados a sede judicial.