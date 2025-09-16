Un allanamiento se llevó a cabo este lunes por la tarde en barrio La Florida de la ciudad de San Francisco, en el marco de una causa por hurto ocurrido el pasado 20 de agosto.

Según informó la Policía, el procedimiento fue realizado por personal de Investigaciones en una vivienda habitada por una mujer de 49 años.

Durante el operativo, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, relacionada con una denuncia presentada por un joven de 31 años.

La investigación continúa bajo directivas de la fiscalía interviniente.