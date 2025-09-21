Según informó la FPA, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales realizaban controles en calle Ranqueles s/n cuando incautaron varias dosis de cocaína a dos sujetos mayores de edad.

Además, se efectuaron patrullajes antinarcóticos en los barrios Las Quintas, Hipódromo y en inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N°6.

Por disposición de las fiscalías intervinientes, se labraron actas, se identificó a los controlados y se remitieron las evidencias secuestradas a sede judicial.