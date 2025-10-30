Personal de la División Investigaciones de la Dirección Patrulla Rural Norte llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en la zona rural de Saturnino María Laspiur. Sucedió este jueves en el marco de una investigación por sustracción de animales vacunos pertenecientes a productores locales.

Según informó la fuerza, en los procedimientos se secuestraron 180 kilogramos de carne vacuna, dos freezers, una sierra sinfín, cuatro balanzas, ganchos, aparejos, cuchillas y diversos elementos de faena. Además, se decomisaron cuatro armas de fuego: dos carabinas, una escopeta y un rifle calibre .22.

Posteriormente, en un campo arrendado por un hombre de 33 años, se logró el recupero de siete vaquillonas raza Holando Argentino y un cuero correspondiente a la misma especie, vinculados a los hechos investigados.

Todo lo actuado fue entregado en la Subcomisaría de Saturnino María Laspiur, a disposición de la Fiscalía de 3° Turno de San Francisco.