Secuestraron 21 motos durante un control vehicular en barrio Sarmiento de San Francisco

Durante un control vehicular realizado el 3 de septiembre en barrio Sarmiento de la ciudad de San Francisco, personal policial junto a agentes de Seguridad Vial secuestraron 21 motocicletas por supuestas infracciones al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326).

Según informó la Policía, las infracciones detectadas incluyeron la falta de casco, documentación obligatoria y dominio reglamentario.