En el marco de un patrullaje preventivo, personal de la patrulla motorizada de San Francisco secuestró una motocicleta Zanella ZB 110cc, tras detectar que era conducida por un menor de edad sin casco y sin documentación del rodado.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió la noche del domingo 10 de agosto, cuando los agentes identificaron al adolescente circulando de manera irregular. Ante la situación, fue convocado su progenitor, quien se hizo presente en el lugar y se hizo cargo del menor.

Con la colaboración de personal municipal, se labraron las actas correspondientes conforme a los artículos 104 y 111 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326) y se procedió al secuestro del rodado.

La motocicleta fue trasladada al depósito municipal, se informó.