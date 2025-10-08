Secuestran 27 motocicletas durante operativos de control vehicular en la ciudad

Entre el lunes y el martes se llevaron a cabo 119 controles vehiculares en distintos sectores de la ciudad, en el marco de los operativos de prevención dispuestos por la Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana.

Según informaron fuentes oficiales, 27 motocicletas fueron secuestradas por presentar irregularidades y trasladadas al Depósito Municipal, quedando a disposición del Tribunal Administrativo de Faltas.

Los controles, realizados con la participación de personal de la Departamental San Justo y del Grupo de Saturación Móvil, se desarrollaron en dos etapas.

El lunes, en la intersección de Bv. Garibaldi e Iturraspe, se inspeccionaron 47 motovehículos, detectándose 11 con faltas.

El martes el operativo continuó en la esquina de Avenida del Libertador (N) y Deán Funes, donde se controlaron 72 unidades y se constataron 16 infracciones.

Entre las principales faltas registradas se encontraron la ausencia de casco, la falta de licencia habilitante y la carencia de dominio en las motocicletas.

Las autoridades destacaron que estos controles se enmarcan en una política de seguridad vial destinada a reducir la siniestralidad y prevenir delitos asociados al uso irregular de motovehículos.