El pasado miércoles 27 de agosto, personal de la Dirección de Sostenibilidad de San Francisco secuestró 11 equinos en la zona sur del barrio 9 de Septiembre, sobre calle Luis Miretti, entre Falucho y Venezuela, debido al incumplimiento de normativas municipales relacionadas con la tenencia de animales en zonas urbanizadas.

El procedimiento, coordinado por la Secretaría de Servicios Públicos, contó con la participación de tres móviles y efectivos de la Policía Rural, quienes colaboraron en la contención y traslado de los animales sin incidentes.

Desde el área informaron que varios de los caballos secuestrados ya habían sido retirados anteriormente, lo que indica que sus propietarios no cumplieron con las condiciones estipuladas para su restitución según las ordenanzas municipales vigentes.

En las semanas previas, vecinos del sector habían presentado reiteradas denuncias por la presencia de equinos sueltos en la vía pública, situación que representaba un riesgo para la seguridad vial y sanitaria del barrio.

“Nuestra responsabilidad es garantizar el cumplimiento de las normativas y la seguridad en los espacios públicos, estos controles van a continuar”, afirmó el secretario de Servicios Públicos, Hobey Salvático.

Cabe recordar que las Ordenanzas N.º 5008 y 7118 prohíben la tenencia de equinos a menos de 200 metros de cualquier zona urbanizada o loteada de la ciudad.

Tras este tipo de operativos, los animales quedan en resguardo preventivo. Si en el plazo de diez días hábiles no son reclamados por sus propietarios —previo pago de las multas correspondientes—, pueden ser donados a entidades de bien público.