Un ciclista de 28 años sufrió lesiones tras un accidente de tránsito en el barrio Roca, precisamente en la intersección de bulevar Roca y avenida Trigueros, sector donde se repiten los siniestros vehiculares.

Según información a la que accedió El Periódico, el siniestro involucró a un automóvil Renault Scénic, conducido por un hombre de 40 años, y una bicicleta Firebird, en la que se movilizaba un joven de 28.

El conductor del automóvil circulaba por Trigueros, mientras que el ciclista lo hacía por Roca, cuando, por causas que se intentan establecer, los vehículos colisionaron en la esquina.

El servicio de emergencias Ucemed, trasladó al conductor del rodado a un centro de salud para su valoración y, hasta el momento, no tendría lesiones de gravedad.

Sin embargo, este hecho no es aislado ya que en menos de 10 días se sucedieron una serie de accidentes vehiculares en el sector, que demanda medidas urgentes para controlar la velocidad de los que por allí circulan.