Una joven de 19 años sufrió la fractura de rodilla derecha, tras protagonizar un accidente de tránsito en una esquina conocida por la alta siniestralidad. El hecho ocurrió este domingo en la intersección de bulevar Roca y avenida Trigueros, en barrio Independencia.

El choque fue reportado al Comando de Acción Preventiva (CAP) e involucró una camioneta Ford Territory, conducida por un adolescente de 16 años que circulaba por Bv. Roca, y una motocicleta Zanella al mando de la joven de 19, que transitaba por Trigueros.

El servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y trasladó a la motociclista al Hospital Iturraspe. Allí, le diagnosticaron la fractura de rodilla derecha, por lo que la joven quedó internada para recibir la atención médica correspondiente.