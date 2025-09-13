Se incendió una pared en un edificio de oficinas en San Francisco

Este sábado 13 de septiembre cerca del mediodía, Bomberos Voluntarios de San Francisco sofocaron un incendio en el interior de una pared en un edificio de oficinas comerciales de la ciudad, ubicado sobre Moreno al 300.

Según informaron desde el cuartel, al llegar al lugar encontraron fuego en el interior del revestimiento, lo que obligó a realizar un acceso controlado para extinguirlo.

No se registraron personas lesionadas ni daños estructurales relevantes.