Una mujer de 61 años protagonizó un accidente de tránsito esta tarde en barrio Roca, luego de, presuntamente, haberse durmió al volante a causa de una medicación que habría ingerido.

El siniestro ocurrió en calle Ramón y Cajal al 500 alrededor de las 13 de hoy.

La la conductora del único vehículo implicado, una camioneta Renault Kangoo de color gris, habría contado que en horas de la mañana tomó una medicación que le provocó sueño y que, a causa de ello, se habría dormido mientras manejaba.

Como consecuencia, el vehículo impactó contra un cesto de basura y luego a un árbol en la vía pública.

La conductora, domiciliada en San Francisco, fue acompañada no sufrió lesiones y luego fue asistida por una amiga que se hizo presente en el lugar.