Se ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para las personas que aporten datos útiles para esclarecer el homicidio de Francisco Villagoiz, cometido el sábado 13 de septiembre en su vivienda en Sauce Viejo (departamento La Capital). Así lo dispuso el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA.

La investigación penal está a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias, quien explicó que “el pedido de colaboración a la ciudadanía tiene como objetivo recabar información certera que permita individualizar a los coautores del hecho delictivo”.

Quienes tengan datos para brindar pueden comunicarse a través del correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar. Por su parte, también se puede brindar la información al 911 y/o al 0800–444–3583.

Si se corrobora la relevancia y la credibilidad de esos aportes, se notificará al Ministerio de Justicia y Seguridad para que se entregue la recompensa correspondiente.

El homicidio de Villagoiz

El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado 13 de septiembre en la vivienda de la víctima, ubicada en las calles Uruguay y Buenos Aires de Sauce Viejo. De acuerdo con el parte policial, el hombre se encontraba junto a otro individuo cuando fueron sorprendidos por al menos dos desconocidos.

En medio del forcejeo, los delincuentes le sustrajeron el revólver que tenía en su poder y le dispararon a la altura de la cabeza antes de darse a la fuga con el arma.

El hombre herido fue trasladado de inmediato por una unidad sanitaria al hospital Cullen, donde permaneció internado hasta su deceso.

Por otro lado, en todos los casos se mantendrá en extrema reserva la identidad de las personas que brinden información. De ser necesario, además se dará intervención a los Programas de Protección de Testigos de los poderes ejecutivos provincial y nacional.