Un pastor evangélico de 44 años identificado como Guillermo Nicolás Bravo fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de un hombre en la ciudad de Santa Fe.

Así lo dispuso el juez Luis Octavio Silva, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Roberto Olcese investigó lo sucedido y representó al MPA en el debate junto con la fiscal Vivian Galeano. Luego de conocer el veredicto, sostuvieron que “valoramos que el juez haya considerado acreditada la atribución delictiva que realizamos y que haya resuelto condenar al acusado por las mismas calificaciones penales que seleccionamos desde la Fiscalía”.

En cuanto a la pena impuesta, los fiscales señalaron que “es cercana a los 13 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos” y sostuvieron que “aguardaremos los fundamentos del magistrado para analizar los pasos a seguir”.

Abusos

Olcese indicó que “Bravo llevó adelante su accionar delictivo entre 2018 y 2019”. Al respecto, expuso que “el condenado se desempeñaba como pastor en una iglesia evangélica a la que acudía la víctima”, y remarcó que “se aprovechó de su rol de guía espiritual para vulnerar la integridad sexual del feligrés”.

El fiscal precisó que “el pastor cometió los ilícitos en diversos lugares, entre ellos, en la casa en la que vivía y en una clínica privada a la que fue a visitar a la víctima en una oportunidad en la que estuvo internado".

En cuanto al inicio de la investigación penal, el fiscal señaló que “la víctima logró develar lo sucedido y realizar la denuncia correspondiente en 2021”.

Bravo fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado (por haber sido cometido por un ministro de un culto).