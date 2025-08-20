Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, ambos de 23 años, son buscados intensamente desde hace cinco días en el río Paraná, tras el hallazgo de su embarcación intacta, con el motor encendido y girando en círculos cerca de la Isla Baibiene.

El jueves pasado, los primos oriundos de Bella Vista, Corrientes, salieron a pescar como solían hacerlo. Sin embargo, el viernes, ante la falta de novedades, sus familiares dieron aviso a las autoridades.

La búsqueda rápida de la Prefectura llevó a un descubrimiento perturbador: la lancha de los jóvenes fue hallada a la deriva. Lo más impactante es que la embarcación estaba completamente intacta, con el motor encendido y girando en círculos, pero sin nadie a bordo. Este escenario inusual se presentó cerca de la Isla Baibiene, en el límite entre Corrientes y Santa Fe, según lo informado por Clarín.

Desde la denuncia de desaparición, un amplio operativo de rastrillaje se desplegó para dar con el paradero de los jóvenes. Participan activamente agentes de la Prefectura Naval, personal de la Unidad Regional II de Goya, la Comisaría de Cruz de los Milagros, la Policía local y la Policía Ecológica correntina.

Desaparecieron en el río Paraná: lo que se sabe



Durante cinco días, dos embarcaciones recorren el vasto curso del Paraná, apoyadas por motos de agua y avionetas. A pesar de los esfuerzos coordinados, hasta el momento no hay ni un solo rastro de Fernando ni de Caleb. Valentín Morales, director de la Unidad Regional II de Goya, confirmó que, aunque el hecho ocurrió jurisdiccionalmente en Santa Fe, la Policía de Corrientes colabora estrechamente con Prefectura.



El estado en que se encontró la lancha fue clave para descartar algunas de las hipótesis iniciales. Una de las primeras ideas, la de un posible volcamiento o hundimiento de la embarcación, fue firmemente descartada por los especialistas. “Eso nunca pudo haber ocurrido porque cuando la encontramos la lancha estaba intacta. Aparte, la lancha se encontró varada, no volcada”, coinciden los investigadores.

La ausencia de daños en la embarcación y el hecho de que el motor siguiera en marcha aumentan el desconcierto y profundizan el enigma sobre qué les pudo haber ocurrido a los primos Álvarez y González. Los últimos partes oficiales confirman que todas las brigadas regresan a la costa sin novedades al cierre de las operaciones diarias, lo que subraya la falta de indicios.

La familia de Caleb González expresó su profunda preocupación y realizó un emotivo llamado a la sociedad y a las autoridades a través de las redes sociales y medios locales. “Estamos muy preocupados. Mi esposo salió el viernes a buscarlos y sigue allí, en la zona”, manifestó una familiar, pidiendo ayuda a la Justicia, Prefectura y Policía.