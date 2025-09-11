Una mujer de 70 años falleció hoy tras un grave accidente vial en la ruta 67S, a unos 7,5 kilómetros al noreste de Santa Clara de Saguier. La víctima murió en Rafaela, adonde había sido trasladada de urgencia junto a su acompañante.

El siniestro se produjo alrededor de las 11:28 de la mañana. Por causas que aún se investigan, el único vehículo involucrado, un automóvil Renault Megane, volcó en el camino que une Santa Clara de Saguier con Saguier.

En el auto también viajaba Víctor V., de 76 años y la víctima fatal identificada como Mirta María Castellanos. Ambos ocupantes, oriundos de la localidad de Susana, sufrieron graves lesiones. Los Bomberos Voluntarios de Santa Clara de Saguier acudieron al lugar y debieron rescatar a una de las víctimas, que había quedado atrapada en el vehículo.

Las dos personas fueron asistidas y estabilizadas por el personal de emergencias para luego ser trasladadas de urgencia a Rafaela. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de Mirta María Castellanos como consecuencia de las graves heridas, según el portal Rafaela Informa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 8ª de Santa Clara de Saguier, Policía Científica, bomberos y ambulancias locales y privadas. La Fiscalía en turno se encarga de la investigación del caso.