Un grave accidente vial se registró en la mañana de este lunes en Río Cuarto, hecho en que se vio involucrado Marcos Acosta, oriundo de San Francisco que reside en el sur provincial.

La colisión sucedió en Ruta Nacional N°8, entre avenida John F. Kennedy y Juan Díaz de Solís entre un automóvil Volkswagen Bora y una motocicleta Corven 110 cc.

Como resultado del violento Acosta de 45 años sufrió heridas graves, la acompañante de la moto tuvo lesiones de menor consideración al igual que el conductor del auto quien tras el impacto chocó una columna del alumbrado público.

En la motocicleta se trasladaban Acosta de 45 años y una joven, mientras que el automóvil era conducido por un hombre de 39 años. El sanfrancisqueño conducía el rodado menor y sufrió lesiones de mayor gravedad y fue trasladado inconsciente al Hospital San Antonio de Padua.

La joven acompañante también fue derivada al mismo centro médico, con politraumatismos, en estado consciente y estable. En cuanto al conductor del auto lo derivaron al mismo lugar para la evaluación médica.

En el lugar del hecho trabajaron personal policial, la guardia local, el Ministerio Público Fiscal y servicios de emergencia, que intervinieron en la atención y traslado de las personas afectadas. Las circunstancias del siniestro son investigadas por la Justicia.

El pronóstico de Marcos Acosta es reservado y sus allegados piden cadena de oración por su recuperación. Cabe destacar que otro integrante de la familia también atraviesa un problema de salud que en los últimos días llevó a que se hiciera un pedido de donantes de sangre.

Fuente: LV 16 Radio Río Cuarto