Un accidente vial que se registró en la mañana del último lunes en Río Cuarto, hecho en que resultó gravemente herido Marcos “Paco” Acosta, un hombre de 45 años oriundo de San Francisco que reside en el sur provincial. El hombre permanece internado con pronóstico reservado, aunque ya el último jueves tuvo una mejoría.

La colisión sucedió en Ruta Nacional N°8, entre avenida John F. Kennedy y Juan Díaz de Solís entre un automóvil Volkswagen Bora y una motocicleta Corven 110 cc.

Acosta conducía la motocicleta y sufrió heridas graves como resultado del violento choque. La acompañante de la moto tuvo lesiones de menor consideración, al igual que el conductor del auto, quien tras el impacto chocó una columna del alumbrado público.

En la motocicleta se trasladaban Acosta y una joven, mientras que el automóvil era conducido por un hombre de 39 años. El sanfrancisqueño fue trasladado inconsciente al Hospital San Antonio de Padua, donde permanece internado desde entonces en Terapia Intensiva.

La joven acompañante también fue derivada al mismo centro médico, con politraumatismos, en estado consciente y estable.

Las circunstancias del siniestro son investigadas por la Justicia, que imputó al conductor del automóvil por “lesiones gravísimas”.

El pronóstico de Marcos Acosta es reservado y sus allegados piden cadena de oración por su recuperación. Cabe destacar que otro integrante de la familia, hermano de Marcos, también atraviesa un problema de salud que en los últimos días llevó a que se hiciera un pedido de donantes de sangre.

