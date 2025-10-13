El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ofrecerá una recompensa de 16 millones de pesos a quien brinde información veraz que conduzca al esclarecimiento del femicidio ocurrido en San Jorge el 12 de octubre del 2020. Ese día María Florencia Gómez Pouillastrou, de 34 años, fue asesinada y abandonada en un camino rural al sur de la localidad de San Jorge, a 85 kilómetros de San Francisco.

La recompensa será implementada por el Gobierno Provincial con el objetivo de incentivar testimonios que ayuden a avanzar con las investigaciones. Quienes tengan información que pueda ayudar a esclarecer el crimen pueden contactarse al 911 o vía mail con la Fiscalía a fiscaliageneral@mpa.santafe.gov.ar, fr1@mpa.santafe.gov.ar, fr3@mpa.santafe.gov.ar, fr4@mpa.santafe.gov.ar o fr5@mpa.santafe.gov.ar .

Con esta iniciativa las autoridades provinciales buscan motivar a testigos o personas con conocimiento del hecho a brindar información y de esta manera colaborar con la familia en la búsqueda de justicia. Se garantiza la estricta confidencialidad de los datos, tal como se hizo en la totalidad de las recompensas que se pagaron hasta ahora.

El lunes 12 de octubre de 2020, Florencia Gómez dejó a sus hijas de 5 y 2 años junto con su ex pareja, el entonces concejal Lisandro Schiozzi, con quien todavía convivía y la unía un vínculo militante, y salió a caminar unos minutos antes de las 14 horas. A las 16 su cuerpo fue encontrado sin vida, asesinada por un fuerte golpe en la cabeza y con rastros de abuso sexual previo a su femicidio.



La investigación comenzó poco tiempo después bajo la carátula de "violación seguida de femicidio". Sin embargo, la causa no tuvo avances significativos en términos de imputados o detenidos por el hecho, por lo que la familia y les compañeres militantes de Florencia Gómez todavía siguen en búsqueda de justicia.