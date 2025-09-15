San Francisco: un motociclista sufrió lesiones reservadas tras un choque con una camioneta
El accidente se produjo en la madrugada de hoy en intersección de Yrigoyen y Dante Alighieri, mientras llovía intensamente en la ciudad. El conductor de la moto quedó internado.
Un hombre de 40 años, oriundo de Estación Frontera, sufrió lesiones de carácter reservado tras un choque entre su motocicleta y una camioneta en San Francisco. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 00:30 de hoy en la esquina de bulevar Yrigoyen y Dante Alighieri, mientras se registraba una importante lluvia.
Según información a la que accedió El Periódico, el choque fue protagonizado por un hombre de 39 años, de zona rural de Devoto, que conducía una camioneta Chevrolet S-10 sobre Yrigoyen, y el lesionado, que se movilizaba en una motocicleta CG 150cc.
El servicio de emergencias Cruz Verde acudió al lugar, asistió al motociclista y lo trasladó al hospital local, donde fue internado para una mejor atención y valoración de sus heridas.
Las autoridades se encuentran trabajando para determinar las causas exactas del siniestro.