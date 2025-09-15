Un hombre de 40 años, oriundo de Estación Frontera, sufrió lesiones de carácter reservado tras un choque entre su motocicleta y una camioneta en San Francisco. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 00:30 de hoy en la esquina de bulevar Yrigoyen y Dante Alighieri, mientras se registraba una importante lluvia.

Según información a la que accedió El Periódico, el choque fue protagonizado por un hombre de 39 años, de zona rural de Devoto, que conducía una camioneta Chevrolet S-10 sobre Yrigoyen, y el lesionado, que se movilizaba en una motocicleta CG 150cc.

El servicio de emergencias Cruz Verde acudió al lugar, asistió al motociclista y lo trasladó al hospital local, donde fue internado para una mejor atención y valoración de sus heridas.

Las autoridades se encuentran trabajando para determinar las causas exactas del siniestro.