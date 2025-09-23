Un incendio generalizado afectó hoy a un departamento interno y provocó daños de consideración. Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron sofocar el fuego, que afectó por completo al primer piso de una vivienda en calle Carrá al 2700.

El llamado de alerta se recibió a las 17:40. Tres unidades de bomberos se movilizaron hasta el lugar para controlar la emergencia. A su llegada, el fuego había tomado la totalidad del departamento.

Una ambulancia asistió al propietario de la vivienda, quien sufrió un corte en una de sus manos. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

Los daños materiales en el departamento fueron de consideración.