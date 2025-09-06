Un accidente de tránsito que se registró ayer en el barrio Sarmiento de San Francisco dejó a un hombre con lesiones de gravedad, luego del choque de dos motocicletas.

El hecho se produjo en la intersección de calles Libertad y Drago. Según el informe policial, el siniestro fue protagonizado por un hombre de 30 años que circulaba en una Motomel 110cc, y otro de la misma edad que conducía una Suzuki 125cc.

El servicio de emergencias médicas Cruz Verde acudió al lugar y trasladó a ambos conductores a un hospital local para su valoración. Mientras que el hombre que conducía la Motomel fue dado de alta, el conductor de la Suzuki quedó alojado para una mejor atención.

Las autoridades están trabajando para determinar las causas exactas del siniestro vial, y ambos rodados quedaron secuestrados y a resguardo en la sede policial.