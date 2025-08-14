San Francisco: tras una persecución, detienen a un hombre y recuperan una moto robada
El sospechoso, de 27 años, intentó escapar de la Policía en barrio Parque. Tras caer de la moto, fue aprehendido y el vehículo fue recuperado.
Un hombre de 27 años fue detenido esta tarde en San Francisco tras una breve persecución policial que culminó con la recuperación de una motocicleta robada, según información a la que accedió El Periódico.
El hecho se produjo pasadas las 14 de hoy en la intersección de calles Rufino Varela y Padre Gervasi, en el barrio Parque. Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) observó a un hombre a bordo de una motocicleta BAJAJ 400cc e intentó detener su marcha. Sin embargo, el individuo hizo caso omiso a la orden policial y se dio a la fuga por distintas calles de la ciudad.
La persecución finalizó cuando el motociclista cayó a la carpeta asfáltica. En ese momento, los efectivos lograron aprehenderlo y secuestrar el rodado.
Según pudo saber este medio, la motocicleta había sido robada el mismo día en la intersección de las calles San Lorenzo y Chaco y la víctima fue un hombre de 35 años.
El detenido y la motocicleta secuestrada quedaron a disposición de la Fiscalía de turno.