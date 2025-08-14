Un hombre de 27 años fue detenido esta tarde en San Francisco tras una breve persecución policial que culminó con la recuperación de una motocicleta robada, según información a la que accedió El Periódico.

El hecho se produjo pasadas las 14 de hoy en la intersección de calles Rufino Varela y Padre Gervasi, en el barrio Parque. Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) observó a un hombre a bordo de una motocicleta BAJAJ 400cc e intentó detener su marcha. Sin embargo, el individuo hizo caso omiso a la orden policial y se dio a la fuga por distintas calles de la ciudad.

La persecución finalizó cuando el motociclista cayó a la carpeta asfáltica. En ese momento, los efectivos lograron aprehenderlo y secuestrar el rodado.

Según pudo saber este medio, la motocicleta había sido robada el mismo día en la intersección de las calles San Lorenzo y Chaco y la víctima fue un hombre de 35 años.

El detenido y la motocicleta secuestrada quedaron a disposición de la Fiscalía de turno.