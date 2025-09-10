Un hombre de 33 años con pedido de detención vigente fue detenido este miércoles en barrio Sarmiento, luego de ser identificado como el autor del robo de una bicicleta en el centro de la ciudad.

El hecho se produjo en un estacionamiento interno de un edificio de calle 9 de Julio. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el individuo saltó un tapial de casi dos metros de altura, cortó el candado de una bicicleta y la arrojó a la calle para luego escapar rápidamente.

El personal de la División Investigaciones logró identificar al sospechoso gracias a las filmaciones. Posteriormente, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) lo controlaron en barrio Sarmiento. Tras confirmar que tenía una orden de captura emitida por la Fiscalía del Dr. Gieco, procedieron a su aprehensión.

El hombre fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.