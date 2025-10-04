Un hombre de 39 años, con pedido de detención vigente por el robo de un perfume, fue aprehendido por la Policía de San Francisco luego de intentar escapar e ingresar sin permiso al patio de una vivienda en el barrio San Cayetano.

El hecho se produjo cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), que realizaba un patrullaje por Av. Rosario de Santa Fe y Dante Agodino, reconoció al individuo. Al intentar identificarlo, el hombre emprendió su huida a pie por un descampado.

La persecución finalizó en la intersección de Tomasa Sosa y Guatemala, donde el sospechoso saltó el tapial e ingresó al patio trasero de una casa sin moradores. Al momento de la aprehensión, el hombre opuso resistencia e intentó agredir a un agente con golpes de puño, sin lograr lesionarlo.

Una vez reducido, el detenido fue trasladado al nosocomio local. Allí, el hombre manifestó haber recibido un disparo de arma de fuego calibre .22 días atrás. Tras asistirlo, el médico de guardia diagnosticó lesiones leves (una excoriación superficial) y confirmó que el proyectil se encontraba alojado en su muslo derecho.

El hombre quedó alojado en sede policial a disposición de la Fiscalía de 4° Turno, que había solicitado su detención por el robo de un perfume. Además, se le sumó una causa por violación de domicilio y resistencia a la autoridad.