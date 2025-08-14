La Policía de San Francisco trabaja para dilucidar el robo de un automóvil en barrio La Milka en las últimas horas, según información a la que accedió El Periódico.

El hecho fue reportado por una mujer mayor de edad, que informó que su vehículo, un Fiat Siena de color gris, fue sustraído durante la noche.

Según el testimonio de la mujer, el automóvil se encontraba estacionado en la vía pública y, según se conoció, se encontraba sin medidas de seguridad al momento del robo.

Las autoridades ya iniciaron las actuaciones correspondientes para dar con el paradero del vehículo.