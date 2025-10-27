Una bebé de cuatro días fue salvada por personal policial tras sufrir una broncoaspiración durante la madrugada de este lunes en una vivienda de barrio Magdalena, en la ciudad de San Francisco.

El hecho ocurrió momentos antes de las 00:20 en una casa de avenida La Universidad, según informó la Policía. Una mujer de 26 años llamó al 911 y manifestó que su hija se estaba ahogando y no reaccionaba.

Mientras el operador del servicio brindaba indicaciones telefónicas a la madre, un móvil policial se dirigió de urgencia al lugar. Al arribar, los efectivos hallaron a la bebé con signos de broncoaspiración y coloración morada en la piel.

El personal inició maniobras de RCP a bordo del patrullero, logrando reanimarla hasta que comenzó a llorar.

La bebé fue trasladada de inmediato al Hospital Iturraspe, donde quedó internada en el área de neonatología en buen estado de salud.