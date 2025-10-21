Un hombre de 30 años oriundo de San Francisco falleció esta tarde noche tras descompensarse en medio de un partido de fútbol en una de las canchas ubicadas sobre la Avenida General Savio al 350.

El hecho ocurrió cuando el hombre, identificado con el apellido Ludueña, sufrió un paro cardiorrespiratorio y se desplomó en el campo de juego. Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) y del servicio de emergencias Cruz Verde acudieron al lugar de inmediato.

Los servicios de emergencia trabajaron durante 50 minutos realizándole maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero lamentablemente no pudieron reanimarlo y constataron el deceso del joven.

La Fiscalía de turno dispuso la presencia de personal de la Policía Científica en el lugar para realizar las pericias correspondientes.