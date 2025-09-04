Un joven de 20 años sufrió lesiones graves tras un accidente de tránsito en barrio Roca. El hecho ocurrió esta tarde en la intersección de Avenida Universidad y Belgrano, y resultó con el motociclista con una fractura en una de sus manos.

Según el informe policial, el choque fue protagonizado por una camioneta Chevrolet Tracker de color gris, conducido por una mujer de 44 años, y una motocicleta Honda CG Titán de color negra, en la que se movilizaba un joven de 20.

El impacto se produjo mientras la camioneta circulaba por calle Belgrano mientras que la moto lo hacía por Avenida de la Universidad.

El conductor del rodado menor fue trasladado por el servicio de emergencia UCEMED a la Clínica Cruz Azul, donde le diagnosticaron una fractura de muñeca derecha.