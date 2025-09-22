Un nuevo hecho robo se produjo este domingo en una verdulería en pleno centro de San Francisco, donde un ladrón forzó la puerta de vidrio para llevarse un cajón de gaseosas. El hecho ocurrió en la noche de ayer en calle Moreno al 100 y provocó daños materiales de mayor valor que el botín robado.

El delincuente, que quedó filmado por las cámaras de seguridad del local, llegó al lugar en bicicleta y estacionó en la vereda. Tras observar el panorama y esperar a que no pasaran vehículos, comenzó a forzar la puerta de ingreso hasta que cedieron las cerraduras.

Una vez adentro, el ladrón fue directamente a buscar un cajón de Coca Cola y escapó con él. El robo fue descubierto momentos después tarde por los dueños del comercio. La puerta quedó prácticamente en la vereda del local.

En el lugar se hizo presente personal de la División Investigaciones para realizar las pericias correspondientes. Los dueños de la verdulería confirmaron que el costo de la reparación de la puerta de vidrio es significativamente mayor al valor de lo sustraído.