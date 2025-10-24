La Policía de San Francisco logró recuperar una motocicleta que había sido robada días atrás, gracias a la colaboración de una vecina que reconoció el vehículo.

El hecho se registró aproximadamente a las 09:20 de esta mañana. Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) se entrevistó con una mujer de 29 años en el centro de la ciudad, quien manifestó haber observado una motocicleta estacionada con las mismas características de la que le habían sustraído recientemente.

Inmediatamente, se procedió al control del rodado. Se trataba de una motocicleta Benelli modelo TNT15 150cc, la cual efectivamente registraba un pedido de secuestro vigente con fecha 22 de octubre de 2025.

La motocicleta fue trasladada a sede policial y puesta a disposición de la justicia para los trámites de restitución a su propietaria.