La rápida acción de la Guardia Local y personal policial permitió asistir y estabilizar a un hombre de 60 años que estaba convulsionando en el barrio La Florida.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, en calle Esperanza al 500.

El Centro de Atención Ciudadana comisionó al personal de la Guardia Local para atender la emergencia. El Encargado de Turno y los agentes policiales llegaron rápidamente al lugar y, gracias a su intervención, lograron estabilizar al hombre.

Minutos después, se hizo presente el servicio de emergencia de UCEMED, que se encargó de trasladar al hombre al Hospital J.B. Iturraspe para una mejor atención y diagnóstico médico. La actuación conjunta de las fuerzas de seguridad fue crucial para brindar asistencia oportuna en la situación de emergencia.