El Servicio Penitenciario de Córdoba dio a conocer una insólita requisa en el establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco: en un control a visitantes de los presos se incautó un tupper con fideos que llevaba un celular en su interior.

De acuerdo a imágenes difundidas por el mencionado organismo, el aparato electrónico se encontraba entremezclado con la pasta. El teléfono estaba envuelto en cinta aisladora negra y, a su vez, estaba atado a un cartón.

“Controlamos todo minuciosamente ya que pueden haber sorpresas. Registrando un paquete, personal penitenciario detectó un aparato de telefonía celular, una plaqueta cargador y un cable USB ocultos en recipiente de plástico que contenía fideos”, informaron desde el Servicio. Y agregaron: “Los dispositivos fueron incautados y puestos a disposición de la Fiscalía de turno”.

Este tipo de maniobras para hacer llegar teléfonos o drogas a los internos no son extrañas. Recientemente hubo un caso en la cárcel de Río Cuarto en el que dos personas a bordo de una moto arrojaron un paquete con celulares en su interior.