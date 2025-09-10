La Policía de la División Investigaciones de San Francisco recuperó una motocicleta que había sido robada en la localidad de Freyre y que fue hallada encontrada en el sector suburbano del sur de la ciudad.

El hallazgo se produjo cuando el personal policial observó una motocicleta abandonada. Tras chequear el número de motor, se constató que se trataba de una Yamaha XTZ 125cc que tenía un pedido de secuestro vigente desde el pasado 13 de agosto, y cuyo propietario era nombre de un hombre de la localidad de Freyre.

El vehículo fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.