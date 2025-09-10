San Francisco: hallaron oculta una motocicleta robada en barrio Jardín
La Policía la encontró resguardada detrás de un árbol y cubierta de maderas.
La Policía de San Francisco recuperó una motocicleta que había sido robada durante la madrugada de ayer en barrio Sarmiento. El vehículo fue encontrado horas más tarde en un sector de barrio Jardín, donde había sido ocultada.
El hallazgo se produjo cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) realizaba un patrullaje de rutina y observó una motocicleta Guerrero 200cc de color negra, sin patente, apoyada sobre un árbol y tapada con maderas.
Tras corroborar el número de chasis y motor, se confirmó que el rodado era el mismo que había sido denunciado como sustraído horas antes, en la calle Florencio Sánchez al 700.
La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Fiscalía de turno.