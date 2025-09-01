San Francisco: falleció el peatón de 82 años que había sido atropellado en el centro
La víctima no logró recuperarse del grave traumatismo de cráneo sufrido tras, aparentemente, ser embestido por una camioneta en Buenos Aires y Belgrano. Murió este lunes tras varios días internado en un sanatorio.
Pedro Guarino Brasca, el hombre de 82 años que había sufrido un grave traumatismo de cráneo tras ser presuntamente atropellado por una camioneta, falleció esta mañana alrededor de las 4:30, luego de permanecer varios días internado en un sanatorio de la ciudad.
El trágico hecho ocurrió el pasado jueves 28 de agosto en la intersección de bulevar Buenos Aires y Belgrano. Según el informe policial, una camioneta Ford 4x4, conducida por un hombre de 68 años, por razones que se investigan, habría impactado contra el peatón.
Debido a la gravedad de las lesiones, Brasca fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia a un hospital local, donde se le diagnosticó un traumatismo de cráneo de carácter gravísimo y otras lesiones internas.
Posteriormente, fue derivado a un sanatorio privado para una atención, pero lamentablemente perdió la vida durante la madrugada.