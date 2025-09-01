Pedro Guarino Brasca, el hombre de 82 años que había sufrido un grave traumatismo de cráneo tras ser presuntamente atropellado por una camioneta, falleció esta mañana alrededor de las 4:30, luego de permanecer varios días internado en un sanatorio de la ciudad.

El trágico hecho ocurrió el pasado jueves 28 de agosto en la intersección de bulevar Buenos Aires y Belgrano. Según el informe policial, una camioneta Ford 4x4, conducida por un hombre de 68 años, por razones que se investigan, habría impactado contra el peatón.

Debido a la gravedad de las lesiones, Brasca fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia a un hospital local, donde se le diagnosticó un traumatismo de cráneo de carácter gravísimo y otras lesiones internas.

Posteriormente, fue derivado a un sanatorio privado para una atención, pero lamentablemente perdió la vida durante la madrugada.