En un allanamiento realizado en barrio La Milka permitió a la Policía de San Francisco recuperar una bicicleta pública de la flota municipal que fue robada en la jornada de ayer.

Según información a la que accedió El Periódico, el procedimiento se llevó esta tarde en una vivienda de dicho sector, donde los agentes de la División Investigaciones pudieron secuestrar una bicicleta playera de color celeste. El rodado había sido denunciado como sustraído este 17 de agosto.

Al momento del hallazgo, a la bicicleta le habían quitado las calcomanías distintivas y el GPS de rastreo, elementos que la identifican como parte del sistema de transporte municipal.

El allanamiento, que arrojó resultado positivo, fue ordenado por la Fiscalía de 2° Turno, a cargo de la Dra. Quaglia.