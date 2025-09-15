Dos mujeres de San Francisco sufrieron el robo de sus motocicletas en las primeras horas de la mañana de hoy. Los hechos ocurrieron en un lapso de menos de una hora en los barrios Roque Sáenz Peña y Parque.

El primer robo fue reportado a las 06:10 en una vivienda de calle Chaco, en barrio Parque. Una mujer de 68 años denunció el faltante de su motocicleta Corven Energy, que se encontraba en el porche de su domicilio.

Cuarenta minutos más tarde, a las 06:50, una mujer de 49 años alertó a la Policía desde su vivienda en calle Larrea, en barrio Roque Sáenz Peña. La víctima escuchó gritos y, al salir, observó a un hombre que huía a pie con una motocicleta Guerrero Trip 110cc a su lado. El vehículo, que se encontraba en el patio de ingreso de su domicilio con medidas de seguridad.

Las autoridades se encuentran investigando ambos robos para dar con el paradero de los vehículos.