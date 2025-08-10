La Policía de San Francisco detuvo en la madrugada del sábado a dos jóvenes en barrio San Cayetano, tras encontrar en su poder un arma de fuego y una motocicleta que registraba un pedido de secuestro.

El hecho se produjo cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) procedió al control de los jóvenes, de 16 y 19 años. Durante un palpado preventivo, los efectivos encontraron un arma de fuego oculta entre las prendas del mayor de edad.

Además, en el lugar se controló la motocicleta en la que se movilizaban, una Yamaha FZ-S de color negro. Al verificar sus datos, se constató que el número de chasis había sido limado y que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 26 de agosto de 2024, solicitado por la Subcomisaría 6ª de la Policía de Santa Fe.

Los jóvenes y los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de turno.