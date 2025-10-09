La Policía de Investigaciones logró la detención del cómplice del joven detenido ayer por el robo de bicicletas. Se trata de un hombre de 36 años que tenía un pedido de detención vigente y fue capturado mientras circulaba por barrio Roque Sáenz Peña.

La detención se produjo cuando personal de la División Investigaciones, que realizaba un patrullaje preventivo, divisó al sospechoso en calle Río Pinto. Al verificar sus datos, se constató que tenía una orden de captura vigente por hurto, solicitada por la Fiscalía de 1° Turno, a cargo del Dr. Gieco.

El detenido, cuya identidad no trascendió, había participado junto al joven de 26 años aprehendido el día anterior en el robo de dos bicicletas ocurrido en Gerónimo del Barco.

Recuperan la segunda bicicleta

Tras la detención, los agentes secuestraron una bicicleta Mountain Bike TOPMEGA R29 de color negro y amarillo, la cual había sido sustraída en la fecha a una mujer de 47 años.

Ambos individuos quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación sobre otros posibles robos.