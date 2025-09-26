En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron un presunto punto de venta, detuvieron a una presunta narcomenudista de 33 años e incautaron estupefacientes en la ciudad de San Francisco.

El allanamiento fue llevado a cabo en calle San Francisco de Asís, en barrio Parque. Tras intensos registros, se logró la incautación de dinero y elementos probatorios para la causa.

Este operativo guarda relación con diversos controles interfuerzas desarrollados por parte de la FPA, el día 13 del corriente mes. En aquella ocasión, se logró la detención de cinco sujetos mayores de edad y la incautación de 496 dosis de cocaína, $111.100 pesos y un vehículo.

Para concluir, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de la femenina a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.