En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a un presunto narcomenudista mayor de edad con pedido de captura en la ciudad de San Francisco.

De acuerdo a la información oficial, el operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Almafuerte,en barrio Roca. En el lugar se detuvo a un joven de 26 años y se incautaron 215 mil pesos y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que, según la investigación, el sujeto aprehendido sería integrante de una banda narco que comercializaba drogas en la ciudades de San Francisco, Alicia y Las Varillas.

El actual procedimiento guarda relación con el allanamiento efectuado por la FPA el pasado 22 de agosto del corriente año. En el mismo, se detuvo a tres personas mayores edad y se logró el secuestro de 178 dosis de marihuana y 80 de cocaína, dos armas de fuego (un pistolón y una escopeta), 21 cartuchos de distintos calibres, dinero, una balanza digital, un automóvil y una motocicleta.

Para finalizar, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco, dispuso la remisión de las evidencias y el traslado del detenido a sede judicial.