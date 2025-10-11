San Francisco: detuvieron a un hombre por incumplir una medida cautelar y amenazar con un cuchillo
La Policía aprehendió a un hombre de 38 años que causó daños en una vivienda y amenazó con un arma blanca. Tenía una restricción de acercamiento vigente.
Un hombre de 38 años fue detenido en la madrugada de este sábado en barrio San Cayetano de San Francisco, tras incumplir una medida cautelar judicial y provocar daños en una vivienda mientras amenazaba con un cuchillo.
El hecho ocurrió alrededor de las 05:00. Según informó el Comando de Acción Preventiva (CAP), el hombre fue hallado en estado de alteración dentro del domicilio, causando daños en el mobiliario y sosteniendo un arma blanca.
Fue reducido en el lugar y se constató que pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento vigente con la propietaria del inmueble, quien al momento del hecho no se encontraba presente.
El aprehendido quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno por los delitos de incumplimiento de medida cautelar, daños, resistencia y amenazas con arma blanca.