Un hombre de 38 años fue detenido en la madrugada de este sábado en barrio San Cayetano de San Francisco, tras incumplir una medida cautelar judicial y provocar daños en una vivienda mientras amenazaba con un cuchillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00. Según informó el Comando de Acción Preventiva (CAP), el hombre fue hallado en estado de alteración dentro del domicilio, causando daños en el mobiliario y sosteniendo un arma blanca.

Fue reducido en el lugar y se constató que pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento vigente con la propietaria del inmueble, quien al momento del hecho no se encontraba presente.

El aprehendido quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno por los delitos de incumplimiento de medida cautelar, daños, resistencia y amenazas con arma blanca.