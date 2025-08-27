Un hombre de 27 años fue detenido hoy en barrio Dos Hermanos tras causar disturbios en el Tribunal de Faltas Municipal. El joven, que había acudido al lugar para realizar un trámite, fue aprehendido por la policía que realizaba servicio adicional en la zona.

Según el informe policial, el hombre se encontraba disconforme con la atención recibida por el personal municipal y comenzó a provocar disturbios en el exterior del edificio.

Tras su aprehensión, fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno por ser un presunto infractor del artículo 80 del Código de Convivencia Ciudadana, que sanciona a quienes causan desorden en la vía pública o en lugares de acceso público.