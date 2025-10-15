Tres hombres fueron detenidos el martes en San Francisco por distintos hechos vinculados a la violación de domicilio y de medidas cautelares. Los procedimientos se realizaron durante la mañana, el mediodía y la tarde en los barrios Jardín, Sarmiento y San Francisco, según informó la Policía.

De acuerdo a la información oficial, durante la mañana, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) acudió a una vivienda en barrio Jardín, donde una mujer de 28 años denunció que, al regresar a su casa, encontró la puerta violentada y a su ex pareja dentro del domicilio.

El hombre, de 25 años, había causado daños en el interior y, al ser localizado por la Policía en las inmediaciones, amenazó al personal actuante. Fue detenido por violación de domicilio, hecho de daño y amenazas.

Al mediodía, también en intervención del CAP, fue aprehendido un joven de 29 años en barrio Sarmiento. Su padre, un hombre de 59 años, denunció que el joven se presentó en su vivienda ubicada en calle Dante Alighieri, incumpliendo una medida cautelar vigente entre ambos.

Por la tarde, personal de la Sección Patrulla Motorizada se desplazó al barrio San Francisco tras un aviso al 911. En una vivienda de Av. Las Malvinas, un hombre de 30 años fue detectado incumpliendo una restricción perimetral que lo vinculaba con una mujer de 58 años. El individuo intentó darse a la fuga pero fue interceptado a pocos metros y detenido.

Los tres hombres quedaron alojados en sede policial a disposición de la fiscalía de turno.