Un joven de 19 años, oriundo de la localidad de Frontera, fue detenido ayer en el centro de San Francisco tras ser identificado con un pedido de detención vigente por un hecho de robo.

La aprehensión fue realizada por personal del Grupo de Saturación Móvil (GSM), que reconoció al individuo. Tras identificarlo, los efectivos procedieron a su detención.

El joven fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que lleva adelante la causa.