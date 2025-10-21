Un joven de 23 años fue detenido en la madrugada de este martes en barrio Hospital, ya que contaba con pedido de detención vigente. El individuo intentó escapar y deshacerse de una réplica de arma de fuego al notar la presencia policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 2, cuando personal de policial realizaba un patrullaje preventivo en la intersección de Domingo Cullen y Avenida Juan de Garay. Los agentes observaron a un hombre al que reconocieron sobre registraba un pedido de detención activo.

Al notar la presencia policial, el individuo arrojó una réplica de arma 9 milímetros e intentó emprender la huida, pero fue rápidamente aprehendido por los efectivos.

El joven fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de turno.

Buscado por el robo a un local céntrico

Según se pudo conocer, la orden de detención que pesaba sobre Herrera estaba vinculada con el robo a un local comercial en la zona céntrica, ocurrido la semana pasada. En ese hecho, delincuentes habían violentado una ventana de un comercio en Iturraspe al 2000 y sustraído varias camperas y otros elementos.